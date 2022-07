PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++ Brennende Mülltonnen +++ Mehrere Schüsse aus einer Schreckschusswaffe +++

Limburg (ots)

1. Brand von mehreren Mülltonnen

35781 Weilburg, Schlesierstraße Samstag, 09.07.2022, 02:15 Uhr

Aus bislang ungeklärter Ursache brannten am frühen Samstagmorgen in der Schlesierstraße ein Müllcontainer und zwei Mülltonnen. Durch Passanten wurden die brennenden Mülltonnen festgestellt und die Feuerwehr verständigt. Zunächst wurde durch eine zügig am Brandort eingetroffene Polizeistreife versucht, den Brand zu löschen. Ein Ausbreiten der Flammen konnte dadurch verhindert werden. Die Feuerwehr aus Weilburg konnte den Brand schließlich komplett ablöschen. Es entstand ein Sachschaden von ca. 1000EUR.

Die Kriminalpolizei Limburg-Weilburg hat die Ermittlungen aufgenommen und erbittet um Hinweise unter der Rufnummer 06431/91400

2. Mehrere Schüsse aus Schreckschusspistole abgegeben 35781 Weilburg-Kubach, Bei der lieben Frau Samstag, 09.07.2022, 00:29 Uhr

Nach vorangegangenen familiären Streitigkeiten meldeten gegen 00:29 Uhr mehrere Anrufer Schussgeräusche im Bereich der Straße "Bei der lieben Frau". Sofort fuhren mehrere Polizeistreifen aus Weilburg und Limburg nach Kubach und konnten einen männlichen 49-jährigen Bewohner vorübergehend festnehmen. Die Ermittlungen vor Ort ergaben, dass der Mann mit einer Schreckschusswaffe auf seinem Balkon hantierte und dabei Schüsse abgab. Die Waffe und mehrere Patronenhülsen konnten in der Wohnung aufgefunden werden. Da der 49-jährige unter Alkoholeinfluss stand, wurde er in das Gewahrsam der Polizeistation Weilburg eingeliefert. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

