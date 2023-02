Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Räuberischer Angriff auf Autofahrer in Koblenz Arenberg vom 07.06.2022 - Polizei bittet nochmals um Mithilfe

Koblenz (ots)

Am 07.06.2022 (erster Werktag nach Pfingsten) befuhr ein 71-jähriger Mann gegen 06:10 Uhr mit seinem silbernen Toyota RAV 4 mit Koblenzer Kennzeichen den asphaltierten Waldweg vom ehemaligen Forsthaus Elisenhof in Richtung Arenberg. Etwa 200 Meter vor der Einmündung in die Silberstraße stieg der Mann aus, um einen querliegenden Ast von der Fahrbahn zu entfernen.

In diesem Moment wurde er unvermittelt von einem unbekannten Täter angegriffen und gefesselt in den Kofferraum seines Wagens gesperrt. Nachdem der Täter die Geldbörse des Mannes und den Aufbewahrungsort von weiterem Bargeld erpresst hatte, fuhr dieser mit dem im Kofferraum gefesselten Geschädigten zu dessen Wohnung und entwendete dort einen größeren Bargeldbetrag. Anschließend fuhr er mit dem Geschädigten, der sich nach wie vor im Kofferraum befand, auf den Parkplatz an der Katholischen Pfarrkirche in der Immendorfer Straße in Koblenz Arenberg. Dort stellte er gegen 07:40 Uhr das Fahrzeug mit dem gefesselten Geschädigten ab und flüchtete auf unbekannte Art und Weise.

Die Kriminalpolizei Koblenz ermittelt weiter und wendet sich nun mit einer Belohnung von 2.000 EUR erneut an die Öffentlichkeit:

- Wer hat zur Tatzeit an den genannten Örtlichkeiten Beobachtungen gemacht, die mit dem Vorfall in Verbindung stehen könnten? - Wer kann konkrete Angaben zu einem Täter machen?

Hinweise nimmt die Kriminalwache Koblenz unter 0261/103 2690 oder anonym unter 0261/103 2727 entgegen.

