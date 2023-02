POL-PPKO: Verkehrskontrolle führt zum Auffinden von Waffen

Diez/Koblenz und Umgebung (ots) - Derzeit kursieren in den sozialen Netzwerken (Facebook, WhatsApp etc.) Posts, in denen von einer seit vier Tagen in Diez vermissten 5-Jährigen namens "Julie" die Rede ist. Dieser Text und die Fotos werden bereits seit Wochen insbesondere auf Facebook - immer wieder unter Nennung verschiedener Örtlichkeiten - geteilt. Der geschilderte ...

mehr