Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Fahrt unter Drogeneinfluss: Unfall auf der Waldnieler Straße

Mönchengladbach (ots)

Am Dienstag, 29. November, hat sich gegen 11.30 Uhr auf der Kreuzung Waldnieler Straße / Nicodemstraße ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem eine Person leicht verletzt wurde.

Eine 22-jährige Autofahrerin fuhr auf der Waldnieler Straße und wollte nach links in die Nicodemstraße abbiegen. In entgegengesetzte Fahrtrichtung war auf der Waldnieler Straße ein 38-Jähriger mit einem Kastenwagen unterwegs. Er fuhr nach ersten Erkenntnissen trotz roter Ampel geradeaus weiter in Richtung Hardt. Es kam zur Kollision.

Ein Rettungswagen brachte die 22-Jährige zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Bei dem 38-Jährigen schlug ein Drogenvortest an. Ihn brachten die Beamten zur Wache, um eine Blutprobe entnehmen zu lassen. Außerdem beschlagnahmten die Polizisten den Führerschein des Mannes und schrieben Strafanzeige.

Die Kreuzung musste während der Unfallaufnahme gesperrt werden. (km)

