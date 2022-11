Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Zwei Radfahrer bei Unfällen schwer verletzt - Zeugensuche

Mönchengladbach (ots)

Ein 48-jähriger Rennradfahrer ist am Sonntag, 27. November, auf seinem Weg von Viersen nach Mönchengladbach aus bisher ungeklärter Ursache zu Fall gekommen. Bei dem Sturz erlitt der Mann eine Kopfprellung, die durch einen Helm gelindert wurde. Weil der Mann sich nicht mehr an das Geschehen erinnern kann, konnte er auch keine Angaben zum Unfallgeschehen machen. Nach Zeugenangaben war der Mann gegen 13 Uhr im Bereich der Hospitalstraße in Dülken gestartet. Gegen 14 Uhr klingelte er dann bei einem Bekannten an der Kaiserstraße in Mönchengladbach. Weil der 48-Jährige einen desorientierten Eindruck machte, rief er den Rettungsdienst. Dieser brachte den Verletzten zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Ebenfalls am Sonntag ist ein 17-jähriger Fahrradfahrer aus bisher ungeklärter Ursache gegen 14.15 Uhr an der Hindenburgstraße im Bereich der Stephanstraße gestürzt. Der Jugendliche erlitt bei dem Sturz schwere Verletzungen. Passanten leisteten bei dem 17-Jährigen bis zum Eintreffen der Rettungskräfte Erste Hilfe. Anschließend wurde er zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei bittet in beiden Fällen Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang und dem Sturzgeschehen machen können, sich unter der Rufnummer 02161-290 zu melden. (jl)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell