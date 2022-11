Polizei Bochum

POL-BO: Vier parkende Autos beschädigt - Polizei nimmt Tatverdächtigen (27) vorläufig fest

Herne (ots)

Polizeibeamte haben am Freitag, 11. November, gegen 22 Uhr einen Mann vorläufig festgenommen, der in der Straße "Am Mühlenbach" in Herne-Wanne vier parkende Autos beschädigt hat.

Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen fanden die Beamten bei dem Tatverdächtigen (27, aus Herten) auch Betäubungsmittel.

Auf ihn kommt jetzt eine Anzeige wegen Sachbeschädigung und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz zu. Die weiteren polizeilichen Ermittlungen dauern an.

