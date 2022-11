Polizei Bochum

POL-BO: Zwei Tatverdächtige nach versuchtem Wohnungseinbruch festgenommen

Herne (ots)

Nach einem versuchten Wohnungseinbruch in Herne-Eickel am Samstagabend, 12. November, hat die Polizei zwei Tatverdächtige (22, weiblich und 21, männlich) vorläufig festgenommen.

Nach aktuellem Kenntnisstand verschaffte sich das Duo gegen 19 Uhr Zugang zu einem Haus an der Landgrafenstraße. Als ein Anwohner die beiden dabei beobachtete, wie sie sich an einer Wohnungstür zu schaffen machten, rief er umgehend den polizeilichen Notruf. Die eingesetzten Beamten nahmen die flüchtigen Kriminellen (beide ohne festen Wohnsitz in Deutschland) noch in Tatortnähe fest und brachten sie zur Wache.

Das zuständige Kriminalkommissariats 13 sucht im Rahmen der Ermittlungsarbeit noch nach einem möglichen dritten Tatverdächtigen und bittet unter der Rufnummer 0234 909-4135 oder -4441 (Kriminalwache) um sachdienliche Hinweise.

