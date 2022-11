POL-BO: Sechsjähriger von Auto erfasst: Krankenhaus

Bochum (ots) - Die Polizei sucht Zeugen nach einem Raub, der sich am Montag, 14. November, gegen 1.25 Uhr in Bochum ereignet hat. Ein 26-Jähriger aus Bochum wurde an der S-Bahn-Station Wattenscheid-Höntrop von zwei Männern angegriffen. Sie raubten ihm sein Handy und flüchteten in unbekannte Richtung. Der Mann wurde leicht verletzt. Die bislang unbekannten Täter ...

