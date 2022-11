POL-BO: Alkoholisierter Fußgänger (44) angefahren - Polizei sucht beteiligten Autofahrer

Herne (ots) - Nach einem Kellereinbruch am frühen Montagmorgen, 14. November, in Wanne-Eickel, sucht die Polizei nach einem Tatverdächtigen mit grauer Wollmütze. Es wird um Zeugenhinweise gebeten. Indem er eine Tür aufhebelte, verschaffte sich der Täter gegen 4 Uhr Zugang zu einem Mehrfamilienhaus an der Gelsenkircher Straße. Er öffnete gewaltsam zwei ...

