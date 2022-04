Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 20.04.2022 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Walldürn-Rippberg: Scheibe eingeworfen

Eine Person beschädigte zwischen Sonntag, 14 Uhr, und Montag, 18 Uhr, eine Glasscheibe des Rippberger Bauhofsgebäudes in der Straße "Im Eiderbachtal". Mit einem Stein warf der oder die Unbekannte die Scheibe ein. Außerdem versuchte die Person eine Scheibe in der Glastür einzuwerfen, was jedoch offenbar nicht gelang. Zeugen, die Hinweise auf den Schadensverursachenden geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Walldürn unter der Telefonnummer 06282 926660 zu melden.

Billigheim-Allfeld: Heckenbrand

Zu einem Heckenbrand kam es am Dienstagnachmittag in der Straße "Hoher Gleißenberg" in Allfeld. Das Feuer bereitete sich von der Hecke auf eine angrenzende Gartenüberdachung aus und beschädigte dabei mehrere Gegenstände. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen und damit weiteren Schaden verhindern. Die Ursache des Brandes ist bislang unklar, jedoch wird davon ausgegangen, dass sich die Hecke selbst entzündete. Der entstandene Sachschaden wird auf zirka 5.000 Euro geschätzt.

Walldürn: Fenster beschädigt

Rund 200 Euro Sachschaden richtete ein Unbekannter zwischen Sonntag und Dienstag, 11.30 Uhr, in Walldürn an, indem er eine Scheibe beschädigte. Der Täter schlug die Scheibe eines Fensters einer Realschule im Theodor-Heuss-Ring ein. Das Fenster befindet sich im rückwärtigen Bereich des Schulzentrums zum Bereich des Pausenhofs. Zeugen des Vorfalls, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Walldürn unter der Telefonnummer 06282 926660 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell