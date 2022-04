Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 20.04.2022 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Schöntal-Bieringen: Einbruch in Garage

Am frühen Mittwochmorgen brach ein Unbekannter in eine Garage in Bieringen ein. Gegen 3.45 Uhr verschaffte sich der Täter über ein Fenster Zutritt zu einer Garage in der Schlüsselbergstraße. Von dort aus begab er sich in den Keller und dann ins Erdgeschoss des Hauses, wo er auf dessen Bewohnerin traf. Nach der unerwarteten Begegnung flüchtete der Einbrecher aus der Hauseingangstür. Der Mann wird als schlank und zirka 1.60 Meter groß beschrieben. Er war komplett schwarz begleitet und trug eine Taschenlampe bei sich. Zeugen, denen am frühen Mittwochmorgen Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Künzelsau unter der Telefonnummer 07940 9400 in Verbindung zu setzen.

Kupferzell: Auffahrunfall

Eine leicht verletzte Person und Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am späten Dienstagnachmittag in Kupferzell. Eine 30-Jährige war gegen 17.30 Uhr mit ihrem Mazda auf der B19 von Hesselbronn in Fahrtrichtung Kupferzell unterwegs. Als die Fahrzeuge vor ihr abbremsten, bemerkte sie es offenbar zu spät und fuhr auf den vor ihr fahrenden VW auf. Dieser wurde durch die Wucht des Aufpralls wiederum auf einen PKW geschoben. Der Fahrer des VW wurde bei dem Unfall leicht verletzt. An den PKW entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt zirka 16.000 Euro. Sowohl der Mazda als auch der VW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Öhringen: In PKW eingeklemmt

Eine Frau wurde bei einem Unfall am Dienstagvormittag in Öhringen in ihr Fahrzeug eingeklemmt. Die 50-Jährige war gegen 10.50 Uhr mit ihrem Seat unterwegs und wollte von der Hungerfeldstraße nach rechts in den Nußbaumweg abbiegen. Dabei übersah sie einen vorfahrtsberechtigten Hyundai, sodass ihr Seat mit diesem kollidierte. Die 50-Jährige wurde durch den Aufprall in ihr Auto eingeklemmt, konnte aber leicht verletzt durch die Feuerwehr befreit werden. Die Frau wurde mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 15.000 Euro.

Neuenstein: Mit Bus kollidiert

Ein Mann wurde bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen bei Neuenstein leicht verletzt. Der 39-Jährige war gegen 5.45 Uhr mit seinem VW auf der L 1045 unterwegs und wollte an der Neufelser Kreuzung nach links abbiegen. Dabei übersah er jedoch einen in Richtung Neufels fahrenden Linienbus, sodass die beiden Fahrzeuge kollidierten. Der VW-Fahrer wurde leicht verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden wir auf 24.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell