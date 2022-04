Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 20.04.2022 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Bad Wimpfen: Pedelec-Fahrerin stürzt im Kreisverkehr

Eine 67-jährige Pedelec-Fahrerin fuhr am Dienstag gegen 15 Uhr auf der Kreisstraße von Bad Wimpfen kommend in einen Kreisverkehr ein, um diesen in Fahrtrichtung Biberach zu verlassen. Ein 80 Jahre alter Mercedes-Lenker übersah vermutlich die Pedelec-Fahrerin und fuhr von Biberach kommend ebenfalls in den Kreisverkehr ein. Bei dem Versuch auszuweichen stürzte die 67-Jährige und erlitt leichte Verletzungen. Daraufhin rollte der Pkw über das Vorderrad des Pedelecs. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro.

Hardthausen am Kocher: Unfall im Weinberg

Aus bislang unbekannter Ursache verlor ein 74-Jähriger am Dienstagabend im Gewann "Lange Furche" in Hardthausen die Kontrolle über seinen Schmalspurtraktor und erlitt schwere Verletzungen. Er war gegen 20.30 Uhr im Weinberg um Arbeiten durchzuführen, als sein Traktor unkontrolliert bergab fuhr. Dabei durchbrach das Fahrzeug zwei Rebzeilen, überquerte einen Feldweg, kippte um und kam auf der Seite zum Liegen. Der 74-Jährige fiel vom Traktor und wurde unter ihm eingeklemmt. Er musste mit dem Rettungshubschrauber zur weiteren Behandlung in das Krankenhaus geflogen werden. Die Ermittlungen dauern an.

Heilbronn: 34-Jährige von Pkw angefahren

Eine 34-jährige Frau wurde im Kreuzungsbereich Stuttgarter Straße/Schmollerstraße in Heilbronn am Dienstagmorgen von einem Pkw erfasst. Der 63 Jahre alte Fiat-Fahrer war gegen 5.45 Uhr auf der Stuttgarter Straße stadtauswärts unterwegs. Auf Höhe einer Fußgängerampel überquerte eine 34-jährige Frau die Straße bei auf "Rot" geschalteter Ampel. Der 63-Jährige übersah die Fußgängerin offenbar und sie wurde von dem Fiat erfasst. Die Frau wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell