POL-NI: Illegale Müllablagerung an Glascontainern

Rinteln (ots) - (mja)In der Nacht vom 16.06.22 auf den 17.06.22 wird durch unbekannte Personen ein angeschlossenes Fahrrad am Bahnhof in Rinteln entwendet. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein blaues Damenrad. An diesem Fahrrad ist eine Halterung für einen Korb am Lenker angebracht. Zeugen, die Hinweise auf die Täterschaft geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Rinteln unter 05751 / 9545-0 zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Nienburg / ...

