POL-NI: Brennendes Sofa unter Autobahnbrücke

Rinteln (ots) - (me) Am 30.06. in der Zeit von 08:30 bis ca. 09:45 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Kfz-Führer einen geparkten blauen Opel Meriva. Dieser wurde zunächst gegen 08:30 Uhr beim Aldi in der Braasstraße geparkt. Anschließend nochmal gegen 09:30 Uhr in einer Parkbucht an der Wallstraße in Rinteln. Zu Hause stellte der Rintelner frische Unfallschäden an seinem Pkw fest. Der Verursacher ist vermutlich beim Ein-/Ausparken an einer der beiden ...

mehr