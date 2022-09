POL-OF: Nachmeldung zum Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen

Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

Geldautomat wurde gesprengt - Gründau/Rothenbergen

(aa) Zwei Täter sprengten am frühen Mittwoch, gegen 2 Uhr, in der Frankfurter Straße einen Geldautomaten, der aufgrund von Umbauarbeiten in einem Baustellencontainer untergebracht war. Der Container sowie der Automat wurden komplett zerstört. Zeugen sahen zwei Männer, die Stirnlampen trugen und von denen einer mit einem grünen Oberteil bekleidet war, in einer schwarzen Limousine flüchten. Sie erbeuteten Geld. Die Höhe des Schadens wird auf 80.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei Hanau bittet um weitere Hinweise unter der Rufnummer 06181 100-123.

