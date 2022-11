Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Zeugensuche nach Haustürbetrug an Seniorenpaar

Mönchengladbach (ots)

Ein 85-jähriger Mann und eine 82-jährige Frau sind am Donnerstag, 24. November, gegen 11.30 Uhr Ziel der Betrugsmasche "falscher Arbeitskollege/ Bekannter" geworden. Der Täter entwendete in der Wohnung des Ehepaars einen hohen Bargeldbetrag.

Nach Angaben des Ehepaars war der 85-Jährige auf dem Heimweg, als er kurz vor seiner Wohnung an der Ueddinger Straße von einem jungen Mann angesprochen wurde. Dieser verwickelte den Senior in ein Gespräch und gab an, Giovanni zu heißen und der Sohn eines früheren Arbeitskollegen zu sein. Das Gespräch verlagerte sich kurz danach in die Wohnung des 85-Jährigen, wo der Mann auch mit dessen 82-jähriger Ehefrau sprach. Um das Vertrauen des Paares zu erlangen und sich ungestört in der Wohnung nach Wertgegenständen umschauen zu können, überreichte der Betrüger minderwertige Geschenke an die beiden. Unter einem Vorwand verabschiedete sich der Mann kurz darauf und verließ die Wohnung. Draußen stieg er an der Beifahrerseite in ein dort wartendes Auto ein und fuhr davon. Im Nachgang stellte das Seniorenpaar fest, dass aus der Wohnung Geld entwendet wurde.

Der junge Mann wird wie folgt beschrieben: Er ist etwa 1,65 Meter groß und hat eine kräftige Statur. Das Seniorenpaar schätzt sein Alter auf 18 bis 20 Jahre. An dem Tag trug er eine dunkle Jacke und hatte zwei Einkaufstaschen aus Plastik dabei.

Die Ermittler bitten Zeugen, die im Bereich rund um die Ueddinger Straße verdächtige Beobachtungen gemacht haben und/ oder andere sachdienliche Hinweise zu dem Täter und/ oder dem Fluchtfahrzeug geben können, sich unter der Rufnummer 02161-290 zu melden.

Die Polizei warnt: Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung. Bestellen Sie Unbekannte zu einem späteren Zeitpunkt wieder, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist. (jl)

Wichtige Präventionstipps und Hinweise zur der Betrugsmasche finden Sie zusätzlich hier: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/haustuerbetrug/

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell