POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Einbrüche und Diebstahl

Castrop-Rauxel

In der Nacht zu Samstag hebelten unbekannte Täter das auf Kipp stehende Fenster zu einem Restaurant an der Bochumer Straße auf. Über dieses Küchenfenster gelangten die Täter bis in den Thekenbereich. Hier entwendeten sie ein großes rosafarbenes Sparschwein mit Bargeld. Weiteres Bargeld nahmen sie aus einer Kassenschublade mit. Anschließend flüchteten die Täter mit der Beute, samt Sparschwein, in unbekannte Richtung. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor.

Einen schwarzen Audi A4 Cabriolet entwendeten unbekannte Täter von der Borghagener Straße. Das Auto, mit COE(sfelder) Kennzeichen, stand in der Zeit von Freitag, 18 Uhr, bis Sonntag, 17 Uhr, am Fahrbahnrand vor einer Gaststätte. Die genaue Örtlichkeit liegt etwa 40m südwestlich der Römerstraße.

Marl

In der Nacht zu Samstag, kurz nach Mitternacht, gelangten vermutlich drei unbekannte Tatverdächtige über einen Anbau in ein Haus an der Steinstraße. Sie schlugen eine Terrassentür ein, um in das Gebäude zu kommen. Sowohl in dem Anbau, als auch im Haus selber wurden die Räume nach Beute durchsucht. Ob etwas entwendet wurde, konnte noch nicht festgestellt werden. Ein Zeuge hatte drei Personen am Haus gesehen und später das Klirren einer Scheibe gehört. Daraufhin informierte er die Polizei.

Die drei Personen konnten beschrieben werden: 1. Person: weiblich, ca. 20 - 30 Jahr alt, 1,60 - 1,70 m groß, korpulent, dunkel gekleidet, Pferdeschwanz 2. Person: männlich, ca. 20 - 30 Jahre alt, 1,80 m groß, normale Statur, dunkel gekleidet 3. Person: männlich, ca. 20 - 30 Jahre alt, 170 - 175 cm groß, korpulent, weißes T-Shirt, graue kurze Hose

An der Rammesbrauk brachen Unbekannte, zwischen Freitagabend und Samstagnachmittag, über die Terrassentür in ein Haus ein und entwendeten einen Tresor. Sie durchsuchten sämtliche Räumlichkeiten und entkamen unerkannt.

Recklinghausen

Am Donnerstag öffneten unbekannte Täter ein auf Kipp stehendes Fenster und gelangten so in eine Erdgeschosswohnung am Hartkorthof. Zwischen 14 Uhr und 19.50 Uhr durchsuchten sie die Räume der Wohnung und flüchteten schließlich unerkannt mitsamt des erbeuteten Schmucks.

Bottrop

Unbekannte entwendeten einen Mercedes Sprinter mit BOT(troper) Kennzeichen von der Straße "Im Fuhlenbrock". Die Tatzeit liegt zwischen dem späten Sonntagabend und dem frühen Montagmorgen. Täterhinweise liegen bislang nicht vor.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

