Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Festnahme nach Ladendiebstahl

Recklinghausen (ots)

Am Freitagnachmittag, gegen 16:30 Uhr, betraten drei Männer einen Supermarkt an der Scherlebecker Straße. Sie packten Kaffeewaren im Wert von mehreren hundert Euro in einen Einkaufwagen. Zwei der Männer schoben den Einkaufswagen an einer unbesetzten Kasse durch die Durchgangssperre und flüchteten auf den Parkplatz. Hier ließen sie den vollen Einkaufswagen zurück, da das Personal den Diebstahl bemerkt hatte.

Einer der drei Männer, ein 35-jähriger Tatverdächtiger aus Rumänien, konnte durch die Angestellten festgehalten und anschließend der Polizei übergeben werden. Der Mann wurde vorläufig festgenommen.

Die zuständige Richterin am Amtsgericht Recklinghausen erließ einen Untersuchungshaftbefehl, der sofort vollstreckt wurde.

