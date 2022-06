Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Handy geraubt - Marler schwer verletzt

Recklinghausen

Am Freitagabend wurde ein 55-jähriger Marler seines Handys beraubt. Zwischen 20.30 Uhr und 21.30 Uhr schlug ihn ein bislang Unbekannter am Citysee, in der Nähe eines Spielplatzes, nieder. Aufgrund des Schlags auf den Hinterkopf habe er kurzzeitig das Bewusstsein verloren. Als er dann wieder zu sich gekommen sei, habe er den Heimweg angetreten. Auf dem Weg sei er jedoch erneut zusammengebrochen. Ein Autofahrer sah den Mann, hielt an und leistete Erste Hilfe. Der schwer Verletzte wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren, wo er stationär aufgenommen wurde. Den Verlust seines Telefons stellte der Mann erst zu einem späteren Zeitpunkt fest. Sein Sohn konnte das Telefon am Fogletag orten und an der Max-Planck-Straße (Straßenrand) auffinden. Die Polizei stellte es als Beweismittel sicher. Die Ermittlungen zum Vorfall dauern an. Wer Hinweise zum Vorfall geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei zu melden (0800 2361 111).

