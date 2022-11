Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Verkehrsunfall mit schwerem Sachschaden

Mönchengladbach (ots)

Am 27.11.2022, gegen 16:00 Uhr kam es auf der Lindenstraße im Stadtteil Am Wasserturm zu einem Verkehrsunfall mit schwerwiegenden Sachschaden. Der 22jährige PKW-Fahrer stand zunächst mit seinem geliehenen, hochmotorisierten PKW an der Lichtzeichenanlage an der Viersener Straße Ecke Lindenstraße. Als die Ampel dann Grünlicht zeigte beschleunigte der 22jährige beim Abbiegen in die Lindenstraße so stark, dass er auf feuchter Fahrbahn die Kontrolle über den PKW verlor und in ein dortiges Bushaltestellenhäuschen schleuderte. Das Bushaltestellenhäuschen wurde komplett zerstört. Es befanden sich zum Unfallzeitpunkt keine wartenden Personen darin. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde durch die Polizei ermittelt, dass der 22jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Diese wurde ihm aufgrund charakterlicher Ungeeignetheit zum Führen eines Kraftfahrzeuges in der Vergangenheit bereits entzogen. Neben dem Fahrer befanden sich 2 weitere Personen im Unfallfahrzeug. Beide blieben unverletzt bzw. lehnten eine Behandlung durch die vor Ort befindliche Rettungswagenbesatzung ab. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Verfahren wegen "Verbotenem Kraftfahrzeugrennen" eingeleitet. Der Unfallwagen wurde zur Beweissicherung sichergestellt. Für die Räumung der Straße musste eine Kehrmaschine angefordert werden. Die Lindenstraße wurde für die Dauer der Unfallaufnahme komplett gesperrt.

