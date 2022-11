Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Verkehrsunfallflucht

Mönchengladbach-Rheydt (ots)

Am 26.11.2022, um 23.49 Uhr, befuhr ein grauer Pkw die Odenkirchener Straße aus Richtung Odenkirchen kommend in Richtung Rheydt. In Höhe der Odenkirchener Straße 261 fuhr das Fahrzeug in einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw und flüchtete anschließend sofort in Richtung Rheydt. Nach Zeugenaussagen muss das flüchtige Fahrzeug vorne rechts (beifahrerseitig) erheblich beschädigt sein. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt weitere Zeugenhinweise unter der 02161-290 entgegen.

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell