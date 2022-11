Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Dreiste Einbrecher stehlen Sprinter und mehrere Tonnen Kupfer - Zeugen gesucht

Mönchengladbach (ots)

Bislang noch unbekannte Täter sind in der Nacht zu Donnerstag, 24. November, in Lagerhallen an der Mennrather Straße in Rheindahlen eingebrochen. Dort haben sie ein Fahrzeug gestohlen, dieses mit mehreren Tonnen Kupferkabeln beladen und sind dann unerkannt davongefahren.

Zwischen Mittwoch, 23. November, 16 Uhr, und Donnerstag, 24. November, 7.45 Uhr, begaben sich die Täter auf das Gelände. Sie verschafften sich durch Aufhebeln eines Tors Zutritt zu einer von mehreren Lagerhallen. Dort nahmen sie die Schlüssel eines in der Halle geparkten Fahrzeugs an sich. Mit diesem öffneten und starteten sie den Wagen - einen orangenen Mercedes Sprinter - und fuhren aus der Halle heraus. Als nächstes öffneten sie eine weitere Halle gewaltsam. Darin lagerten einige Kisten mit Kupferkabeln. Die Täter luden eine große Menge an Kabeln mit einem Gewicht von mehreren Tonnen auf die Ladefläche des eben entwendeten Fahrzeugs. Mitsamt der hochwertigen Ladung entkamen sie anschließend unerkannt vom Gelände.

Mutmaßlich stahlen sie auch ein Kennzeichen eines in der Nähe geparkten Autos, dessen Fehlen am nächsten Morgen bemerkt wurde.

Die Polizei sucht nach den flüchtigen Tätern und bittet um Mithilfe von möglichen Zeugen. Sie fragt: Wer hat etwas Verdächtiges beobachtet, das mit der Tat in Zusammenhang stehen könnte? Wer hat das gestohlene Fahrzeug, einen orangefarbenen Mercedes Sprinter, wegfahren sehen? Hinweise bitte an: 02161-290. (jn)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell