Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Autodieb stiehlt roten Ford Fiesta

Dormagen (ots)

Während ein 50 Jahre alter Mann am Dienstag (30.08.), gegen 06:15 Uhr, in einer Tankstelle an der Kruppstraße seine Rechnung bezahlte, entwendete ein Unbekannter seinen roten Ford Fiesta. Den Wagen mit dem Kennzeichen GV-SI 5050 hatte der Dormagener unverschlossen und mit dem Schlüssel im Zündschloss an der Zapfsäule zurückgelassen. Gegen 14:20 Uhr konnte das Fahrzeug nach Hinweis eines Zeugen an der Straße "Am Stellwerk" auf einem Parkplatz aufgefunden und sichergestellt werden.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 14 zu melden.

Die Polizei rät: Lassen Sie das Lenkradschloss immer einrasten und verschließen Sie Fenster und Türen. Ist Ihr Wagen mit einer Diebstahlwarnanlage ausgestattet, nehmen Sie diese - auch bei kurzer Abwesenheit - in Betrieb. Weitere Informationen erhalten Fahrzeugbesitzer im Internet unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/sicherheit-rund-ums-fahrzeug/.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell