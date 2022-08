Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Trickbetrüger in Neuss und Dormagen aktiv - Die Polizei warnt vor Betrugsmaschen

Neuss, Dormagen (ots)

Am Dienstag (30.08.), gegen 14 Uhr, standen in Neuss an der Straße "An der Barriere" zwei unbekannte Männer vor der Tür einer lebensälteren Frau und fragten sie, ob sie Sperrgut zu verkaufen hätte. Durch das Vortäuschen eines Kaufinteresses erschlichen sie sich Zutritt zu den Räumlichkeiten der Seniorin. Zunächst schauten sie sich entsprechend die Kellerräume an, fragten dann aber gezielt nach Gegenständen in der Wohnung, die sie gegebenenfalls kaufen könnten. In der Wohnung verwickelte das Duo die Neusserin noch in ein längeres Gespräch und ließ sich mehrere Wertgegenstände zeigen. Letztendlich kauften sie nichts und verließen die Wohnung wieder. Die Seniorin musste allerdings im Nachhinein feststellen, dass mit den beiden Tatverdächtigen auch eine Schmuckkassette ihre Wohnung verlassen hatte, und erstattete Anzeige.

Ähnliches Pech hatte eine lebensältere Frau am Kastanienweg in Dormagen. Vor ihrer Tür stand gegen 12:30 Uhr ein angeblicher Mitarbeiter der Stadtwerke und gelangte unter dem Vorwand, den Wasserdruck überprüfen zu müssen, in die Wohnung. Dort lenkte er die Seniorin ab und bewegte sich anschließend durch ihre Räumlichkeiten, bevor er die Wohnung wieder verließ. Erst am Nachmittag fiel der Dormagenerin auf, dass Bargeld und Schmuck entwendet worden war. Auch sie informierte die Polizei. Der vermeintliche Stadtwerke-Mitarbeiter soll etwa 170 Zentimeter groß gewesen sein und hatte kurze, dunkle Haare. Er war dunkel gekleidet und trug eine dünne Jacke und eine Sporthose.

Das Kriminalkommissariat 12 hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich unter der Nummer 02131 300-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

"Das kann mir nicht passieren!" sagt sich leicht. Betrugsversuche dieser Art kommen immer wieder vor - und sind manchmal leider auch erfolgreich. Die Täter wissen, dass sie durch den Aufbau von Zeitdruck oder eine dramatische Geschichte ihr Opfer besser überrumpeln können. Wer keine Zeit hat, nachzudenken, kommt den Betrügern nicht gleich auf die Schliche. Der beste Schutz ist, die Maschen der Kriminellen zu kennen. Weitere Informationen finden Sie auch im Internet: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/vorsicht-vor-betruegern

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell