Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Radfahrer wird durch abbiegenden Kranwagen schwer verletzt

Bild-Infos

Download

Meerbusch (ots)

An der Kreuzung Westring / Willicher Straße wurde am Dienstagmorgen (30.08.), gegen kurz vor 08:00 Uhr, ein 18 Jahre alter Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Der Meerbuscher wurde nach notärztlicher Erstversorgung zur stationären Behandlung in ein Neusser Krankenhaus transportiert.

Der Radler hatte den Geh- und Radweg entlang der Willicher Straße befahren und beabsichtigt, die Kreuzung geradeaus in Richtung Willich zu überqueren. Dabei wurde er von einem 66 Jahre alten Fahrer eines Kranwagens angefahren. Der Kölner hatte die Willicher Straße in Richtung Osterath befahren und beabsichtigt, an der Kreuzung nach rechts in Fahrtrichtung Kaarst abzubiegen.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatte der Kranfahrer zunächst bei Rot an der Ampel angehalten und war dann bei Grün losgefahren. Den von links kommenden Fahrradfahrer hatte er beim Abbiegen möglicherweise aufgrund der tief stehenden Sonne zu spät wahrgenommen.

Zur Sicherung von Spuren kamen auch Experten des Verkehrsunfallaufnahmeteams der Polizei Düsseldorf zum Einsatz.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Verkehrskommissariat in Kaarst zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell