POL-NE: Geld aus Hosentasche genommen - Polizei sucht Zeugen

Kaarst (ots) - In der Zeit von Samstag (27.08.), 12:30 Uhr, bis Montag (29.08.), 09:15 Uhr, versuchten Unbekannte das Ausgabefach eines Geldautomaten aufzuhebeln. Das in einer Fassade an der Friedensstraße angebrachte Gerät wurde dabei beschädigt und war infolgedessen außer Betrieb. Die Täter erlangten kein Geld. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 23 in Kaarst zu ...

