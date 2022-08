POL-NE: Verletzte nach Körperverletzungen in der Neusser Innenstadt

Neuss (ots) - Am Samstag (27.08.), in der Zeit von 14:00 bis 14:30 Uhr, entwendeten Unbekannte die rechte Satteltasche von einer Honda VT 750 C Shadow mit Neusser Kennzeichen. Den Cruiser hatte sein Besitzer am Hauptfriedhof an der Rheydter Straße abgestellt. In der schwarzen Ledertasche befanden sich Lebensmittel, ein Regenmantel und Werkzeug. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim ...

mehr