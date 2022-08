POL-NE: Diebe stehlen Taschen aus Kofferraum

Rommerskirchen (ots) - Auf der Straße "Zur Heide" in Rommerskirchen verunglückte am Samstag (27.08.), gegen 18:00 Uhr, ein 18-jähriger Mann mit seinem Auto. Der Grevenbroicher war die Straße "Zur Heide" in Richtung Neukirchen gefahren und hob vermutlich aufgrund seiner zu hohen Geschwindigkeit an einer Kuppe von der Fahrbahn ab, so dass der Mercedes circa 35 Meter ...

mehr