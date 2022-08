Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei warnt vor falschen Handwerkern

Neuss (ots)

Am Freitag (26.08.), gegen 11:45 Uhr, klingelte es bei einer lebensälteren Neusserin auf der Kölner Straße. Ein unbekannter Mann stellte sich als Handwerker vor und gab an, dass es in dem Mehrfamilienhaus zu mehreren Wasserrohrbrüchen gekommen sei. Die Frau ließ den vermeintlichen Handwerker in ihre Wohnung, damit er die Leitungen überprüfen könne. Gemeinsam gingen sie in das Badezimmer, wo er das Wasser in der Dusche anstellte. Während die Seniorin den Duschkopf mit dem laufenden Wasser hielt, verließ er das Badezimmer. Nachdem einige Minuten vergangen waren, bemerkte sie, dass der vermeintliche Handwerker den Raum verlassen und die Türe hinter sich zugezogen hatte. Als die Seniorin nach dem Mann rief und ihn aufforderte die Türe wieder zu öffnen, verließ er die Wohnung. Zur Fluchtrichtung können keine Angaben gemacht werden. Die Neusserin bemerkte daraufhin eine geöffnete Schranktüre im Wohnzimmer und eine Schublade im Schlafzimmer, welche zwar geschlossen, aber durchwühlt gewesen sei. Ob etwas entwendet wurde, ist Gegenstand weiterer Ermittlungen.

Der unbekannte Tatverdächtige soll circa 165 Zentimeter groß gewesen sein. Er soll schwarze kurze Haare und ein "südländisches" Erscheinungsbild gehabt haben. Der Mann soll akzentfrei deutsch gesprochen und einen blauen Arbeitsanzug mit gelben Elementen getragen haben.

Das Kriminalkommissariat 12 hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Nummer 02131 300-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Der beste Schutz gegen Betrugsversuche dieser Art ist, die Tricks der Kriminellen zu kennen. Informationen zu den unterschiedlichen Maschen finden Sie in der Broschüre "Klüger gegen Betrüger", die Sie auch im Internet abrufen können: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/klueger-gegen-betrueger-gemeinsam-gegen-trickbetrueger-im-einsatz

