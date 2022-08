POL-NE: Alkoholisierter Radfahrer bei Alleinunfall verletzt

Dormagen (ots) - Am späten Sonntagnachmittag (28.08.)kam es gegen 18:00 Uhr an zwei unterschiedlichen Orten in Dormagen zu Bränden eines Grünstreifens. An der Aldenhovenstraße brannte auf einer Länge von 40 Metern und einer Breite von 3 Metern ein Grünstreifen. Die zweite Brandörtlichkeit befand sich im Bereich Märchenallee/ Rotkäppchenweg. Hier war der Grünstreifen auf einer Länge von 15 Metern und einer ...

