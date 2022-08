POL-NE: Verdacht illegales Rennen - Polizei beschlagnahmt Führerschein und Auto

Neuss (ots) - Am Freitag (26.08.), gegen 11:45 Uhr, klingelte es bei einer lebensälteren Neusserin auf der Kölner Straße. Ein unbekannter Mann stellte sich als Handwerker vor und gab an, dass es in dem Mehrfamilienhaus zu mehreren Wasserrohrbrüchen gekommen sei. Die Frau ließ den vermeintlichen Handwerker in ihre Wohnung, damit er die Leitungen überprüfen könne. Gemeinsam gingen sie in das Badezimmer, wo er das ...

mehr