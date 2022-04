Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Einbruch in Vereinshaus - Polizei bittet um Hinweise

Crivitz (ots)

Bei einem Einbruch in ein Vereinshaus in Bülow bei Crivitz ist ersten Schätzungen zufolge ein Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro entstanden. Der Vorfall ereignete sich den Erkenntnissen zufolge am späten Donnerstagabend. Unbekannte Täter verschafften sich Zutritt zum Gebäude und haben dort auch zwei Fensterscheiben beschädigt. Unklar ist bislang noch, ob etwas gestohlen wurde. Überdies setzten die Täter einen leeren Kaninchenstall auf den Grundstück in Brand, worauf die Feuerwehr zum Einsatz kam. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren am Tatort und ermittelt jetzt wegen Sachbeschädigung. Hinweise zu diesem Vorfall, der sich gegen 23 Uhr in der Speicherstraße ereignet hat, nimmt die Polizei in Sternberg (Tel. 03847/ 43270) entgegen.

