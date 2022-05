POL-WAF: Ahlen. Gleich zwei Drogenfahrten innerhalb kürzester Zeit auf der Feldstraße

Warendorf (ots) - Am Samstag, 14.5.2022 erhielt die Polizei gegen 17.00 Uhr den Hinweis auf einen Metalldiebstahl aus einem ehemaligen Zementwerk an der Straße Lindenkamp in Beckum. Polizisten konnten einen 34-jährigen Tatverdächtigen vorläufig festnehmen und stellten das Transportfahrzeug, in dem sich gestohlenes Metall befand, sicher. Ein zweiter Tatverdächtige konnte flüchten. Bei der Fahndung nach dem Mittäter ...

