POL-WAF: Beckum. Polizei setzte Hubschrauber zur Fahndung ein

Warendorf (ots)

Am Samstag, 14.5.2022 erhielt die Polizei gegen 17.00 Uhr den Hinweis auf einen Metalldiebstahl aus einem ehemaligen Zementwerk an der Straße Lindenkamp in Beckum. Polizisten konnten einen 34-jährigen Tatverdächtigen vorläufig festnehmen und stellten das Transportfahrzeug, in dem sich gestohlenes Metall befand, sicher. Ein zweiter Tatverdächtige konnte flüchten. Bei der Fahndung nach dem Mittäter wurde ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Die Fahndung zu Boden und zu Luft war erfolglos. Der 34-Jährige wurde nach Abschluss der Maßnahmen aus dem polizeilichen Gewahrsam entlassen.

