POL-WAF: Beckum. Mit Fahrrad gegen Ampelmasten gefahren

Warendorf (ots)

Am Sonntag, 15.5.2022, 21.25 Uhr befuhr ein Fahrradfahrer in Beckum die Hammer Straße in Richtung Mühlenweg und fuhr gegen einen Ampelmasten. Dadurch stürzte der 41-Jährige und verletzte sich schwer. Bei der Unfallaufnahme stellten Polizisten fest, dass der Beckumer stark alkoholisiert war und ließen ihm eine Blutprobe entnehmen. Zeugen hatten den Unfall beobachtet und zuvor gesehen, wie der Mann in Schlangenlinien fuhr. Rettungskräfte brachten den Schwerverletzten zur weiteren ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus.

