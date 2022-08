Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Diebe stehlen schwarze Motorradtasche

Neuss (ots)

Am Samstag (27.08.), in der Zeit von 14:00 bis 14:30 Uhr, entwendeten Unbekannte die rechte Satteltasche von einer Honda VT 750 C Shadow mit Neusser Kennzeichen. Den Cruiser hatte sein Besitzer am Hauptfriedhof an der Rheydter Straße abgestellt. In der schwarzen Ledertasche befanden sich Lebensmittel, ein Regenmantel und Werkzeug.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 21 zu melden.

Wie Fahrzeugbesitzer ihr Zweirad vor Diebstahl sichern oder ihr Kraftfahrzeug vor einem Aufbruch schützen können, erklärt die Polizei unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/sicherheit-rund-ums-fahrzeug/.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell