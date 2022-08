Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Diebstahl aus PKW - 23-Jähriger vorläufig festgenommen

Neuss (ots)

Am Montag (29.08.), gegen 11:30 Uhr, beobachteten Zeugen einen 23-Jährigen, wie er augenscheinlich etwas aus einem an der Kapitelstraße geparkten PKW entwendete und anschließend unerkannt entkam. Die Halterin des Fahrzeugs stellte anschließend tatsächlich den Verlust ihrer Geldbörse fest. Der Tatverdächtige konnte am Nachmittag jedoch von Polizeibeamten gestellt werden, nachdem er gegen 16 Uhr an der Preußenstraße mit einem weiteren Versuch, etwas aus einem Fahrzeug zu entwenden, aufgefallen war.

Die Personenbeschreibung vom Vormittag passte zu dem jungen Mann.

Da der 23-Jährige über keinen festen Wohnsitz verfügt und mit ähnlich gelagerten Delikten bereits in Erscheinung getreten ist, wurde er vorläufig festgenommen.

Er wird am Dienstag (30.08.) einem Haftrichter vorgeführt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell