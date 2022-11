POL-MG: Raser stoppen - Leben schützen

Mönchengladbach (ots) - Bislang noch unbekannte Täter sind in der Nacht zu Donnerstag, 24. November, in Lagerhallen an der Mennrather Straße in Rheindahlen eingebrochen. Dort haben sie ein Fahrzeug gestohlen, dieses mit mehreren Tonnen Kupferkabeln beladen und sind dann unerkannt davongefahren. Zwischen Mittwoch, 23. November, 16 Uhr, und Donnerstag, 24. November, ...

