POL-MG: Katalysator-Diebstähle in Hardterbroich-Pesch

Mönchengladbach (ots) - Am 27.11.2022, gegen 16:00 Uhr kam es auf der Lindenstraße im Stadtteil Am Wasserturm zu einem Verkehrsunfall mit schwerwiegenden Sachschaden. Der 22jährige PKW-Fahrer stand zunächst mit seinem geliehenen, hochmotorisierten PKW an der Lichtzeichenanlage an der Viersener Straße Ecke Lindenstraße. Als die Ampel dann Grünlicht zeigte beschleunigte der 22jährige beim Abbiegen in die ...

mehr