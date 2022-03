Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verkehrsunfall in Schmölln

Altenburg (ots)

Schmölln: An einer Baustelle in der Ronneburger Straße ereignete sich am gestrigen Dienstag (29.03.2022) ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Die 43-jährige Fahrerin eines Pkw Skoda hielt gegen 14.45 Uhr verkehrsbedingt an einer Baustellenampel, als ihr ein Pkw Honda entgegenkam. Aus bisher ungeklärten Gründen kam der 58-jährige Fahrer des Honda nach links ab und kollidierte frontal mit dem Pkw Skoda. Beide Fahrzeuge wurden durch den Zusammenstoß beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Die Fahrerin des Pkw Skoda wurde leicht verletzt. Die Polizei Altenburg hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen. (JMV)

