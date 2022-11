Polizei Mönchengladbach

POL-MG: 14-Jähriger fährt ohne Führerschein mit vermutlich gestohlenem Roller

Mönchengladbach (ots)

Bei einer Polizeikontrolle eines 14-jährigen Rollerfahrers stellte sich am Montag, 28. November heraus, dass er ohne gültige Fahrerlaubnis auf einem vermutlich gestohlenen Roller unterwegs war.

Auf der Gabelsbergerstraße fielen einem Motorradpolizist gegen 15 Uhr zwei Jugendliche auf einem Roller auf, weil der Beifahrer keinen Helm trug. Um die beiden zu kontrollieren, wendete er an der Kreuzung und folgte ihnen. Offensichtlich versuchte sich das Duo der Kontrolle zu entziehen, denn sie fuhren Überholmanöver und drehten sich unentwegt zum Kradfahrer um. Daraufhin schaltete der Beamte das Blaulicht und Martinshorn ein. Auf der Teupesstraße befand sich der Polizist dann auf gleicher Höhe mit dem Rollerfahrer und forderte ihn auf stehenzubleiben. Der Jugendliche fuhr weiter. Erst an der Einmündung zur Stiegerfeldstraße hielt der Fahrer an. Der Beifahrer sprang ab und flüchtete über die Grevenbroicher Straße in Richtung Rheinstraße. Der Fahrer blieb stehen.

Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 14-Jährige keine gültige Fahrerlaubnis besitzt. Außerdem war der Roller vermutlich entwendet worden, da die Frontverkleidung abgerissen und die Kabel der Zündung kurzgeschlossen waren. Zwischenzeitlich erhielten die eingesetzten Beamten Kenntnis über einen weiteren, versuchten Rollerdiebstahl an der Reyerhütter Straße. Mit diesem können die beiden Jugendlichen vermutlich ebenfalls in Verbindung gebracht werden. Der 14-Jährige wurde in die Obhut seiner Eltern übergeben.

Die Ermittlungen zum besonders schweren Fall des Diebstahls sowie Fahren ohne Fahrerlaubnis dauern an. (cr)

