POL-PDNR: Trunkenheitsfahrt - Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,99 Promille

Weißenthurm Rheinbrücke (ots) - Am 31.01.23 gegen 10:45Uhr ereignete sich auf der Rheinbrücke von Weißenthurm kommend in Fahrtrichtung Neuwied ein Verkehrsunfall, bei welchem ein PKW mit den dort aufgestellten Baustellenschildern kollidierte. Nach Angaben des Fahrers sei ein Omnibus durch ein Fahrmanöver in den Unfallhergang verwickelt. Die Polizei Andernach sucht Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Neuwied/Rhein ...

