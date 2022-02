Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei überführt Taschendiebe - Senioren erhalten Eigentum zurück - Weitere Fälle aufgeklärt

Essen - Gelsenkirchen (ots)

Gestern Morgen (17. Februar) wurde ein älteres Ehepaar in einem ICE bestohlen. Anhand von Videoaufzeichnungen konnten Bundespolizisten die Täter identifizieren und später stellen. Hier kam noch weiteres Diebesgut zum Vorschein.

Gegen 05:45 Uhr beanzeigte ein 71-Jähriger bei der Bundespolizei in Essen den Diebstahl seines Rucksackes. Zusammen mit seiner Ehefrau war der Mann im ICE 525 von Essen in Richtung München unterwegs, als sie feststellten, dass jemand ihren Rucksack entwendet hatte.

Bundespolizisten recherchierten über die Videoüberwachungsanlage des Essener Hauptbahnhofes, wie zwei junge Männer im Essener Hauptbahnhof den ICE mit dem besagten Rucksack verließen.

Sofort fahndeten mehrere Einsatzkräfte nach den Tatverdächtigen. Wenig später erkannten Beamte die zwei Männer (22, 29) wieder und nahmen sie samt dem gestohlenen Rucksack fest. In der Hosentasche des 22-Jährigen fanden Bundespolizisten ein Messer und ein Pfefferspray. Beides wurde ihm abgenommen und sichergestellt.

Auf der Wache der Bundespolizei in Essen konnte das Gelsenkirchener Ehepaar sein Eigentum wieder in Empfang nehmen.

Neben dem Rucksack, trugen die algerischen und marokkanischen Tatverdächtigen noch weiteres Diebesgut mit sich. In der Tasche der mutmaßlichen Diebe fanden die Bundespolizisten ein MacBook, dass kurz zuvor in Dortmund als gestohlen gemeldet worden war. Auch ein hochwertiges Smartphone stellten die Beamten sicher. Dieses ist wenige Tage zuvor in Köln entwendet worden.

Die Bundespolizei leitete gegen die Männer ein Ermittlungsverfahren wegen des gewerbsmäßigen Diebstahls und wegen des Diebstahls mit Waffen ein. Anschließend wurden die Männer in das Gewahrsam der Polizei in Essen gebracht, wo sie einem Haftrichter vorgeführt werden sollen.

