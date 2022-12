Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Raub an U-Strab-Haltestelle

Karlsruhe (ots)

Ein 21-Jähriger wurde am Donnerstag, gegen 21:55 Uhr, Oper eines Raubes. Drei bislang unbekannte Männer gingen an der U-Strab-Haltestelle "Kongresszentrum" auf den jungen Mann los und entwendeten eine Bauchtasche mit mehreren Schlüsseln sowie eine Geldbörse.

Der Geschädigte stieg offenbar an der S-Bahn-Haltestelle "Augartenstraße" in eine Bahn der Linie 2 in Fahrtrichtung Wolfartsweier ein und setzte sich in den mittleren Bereich. Unvermittelt sprach ihn ein unbekannter Mann, welcher rechts neben ihm saß, in französischer Sprache an. Der 21-Jährige ignorierte den Unbekannten. Dieser schlug ihm daraufhin mit der Faust gegen die Wange. Um eine weitere Eskalation zu vermeiden, verließ der Geschädigte daraufhin die Bahn und stieg an der U-Strab Haltestelle "Kongresszentrum" aus.

Gemeinsam mit zwei weiteren bislang unbekannten Männern stieg der Tatverdächtige ebenfalls an der Haltestelle aus. Die drei Männer schlugen auf den 21-Jährigen ein und entrissen ihm die Bauchtasche. Zudem nahmen sie die Geldbörse des Geschädigten an sich, welche ihm im Rahmen des Angriffs aus der Hosentasche gefallen war. Der 21-Jährige ergriff daraufhin die Flucht und suchte umgehend das Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz auf. Unmittelbar im Anschluss erfolgte Fahndungsmaßnahmen verliefen leider negativ.

Die Tatverdächtigen konnten wie folgt beschrieben werden: - Alle drei etwa 25 Jahre alt - Circa 185 cm groß, muskulöse Statur, dunkler Drei-Tage-Bart, seitlich kurzes und oben mittellanges dunkles Haar. - Der Tatverdächtige zu dem bereits Kontakt in der Straßenbahn bestand trug eine Jacke in der Farbe Grün. Die anderen beiden Männer trugen schwarze Jacken.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich telefonisch unter 0721/666-3311 mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz in Verbindung zu setzen.

Christina Dörfer, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell