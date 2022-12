Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe-Bretten - Verkehrsunfall nach Trunkenheitsfahrt

Karlsruhe (ots)

Eine unter Alkoholeinfluss stehende 49-jährige Autofahrerin hat am in der Nacht von Donnerstag auf Freitag auf der Bundesstraße 35 einen Verkehrsunfall mit einem Schaden in Höhe von 32.000 Euro verursacht.

Die PKW-Führerin soll gegen 23:30 Uhr von Knittlingen kommend in Richtung Bretten gefahren sein, wobei sie aus bisher unbekannten Gründen auf die Spur der Gegenfahrbahn geraten ist. Laut Zeugenangaben dürfte es dabei zu einer Frontalkollision mit einem Mercedes-Benz gekommen sein. Beide Fahrzeugführer wurden dabei leicht verletzt.

Die Fahrzeuge der Beteiligten waren nicht mehr fahrbereit. Ihnen nahmen sich im weiteren Verlauf die Helfer eines hinzugezogenen Abschleppunternehmens an.

Nach Durchführung eines Alkoholtestes konnten die Beamten des Polizeireviers Bretten bei der mutmaßlichen Unfallverursacherin ein Alkoholwert von 1,5 Promille feststellen. Daraufhin wurde der Führerschein der alkoholisierten Fahrerin sichergestellt. Sie muss nun mit einer Strafanzeige zu rechnen.

