POL-KA: (KA) Ubstadt-Weiher - Unbekannte dringen über gekipptes Schlafzimmerfenster in Wohnung ein

Über ein gekipptes Schlafzimmerfenster sind am Donnerstagnachmittag zwischen 16:00 Uhr und 18:00 Uhr unbekannte Täter in eine Erdgeschosswohnung in der Dekan-Schell-Straße in Ubstadt eingedrungen, während sich eine Familienangehörige mit dem Hund in der Wohnung aufhielt. Auf der Suche nach Wertgegenständen durchwühlten die Einbrecher das Mobiliar. Vermutlich aufgrund des Hundegebells ließen die Eindringlinge von ihrem Vorhaben ab und verschwanden unerkannt. Der entstandene Diebstahl- und Sachschaden kann noch nicht beziffert werden.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich telefonisch unter der Nummer 07253/80260 mit dem Polizeirevier Bad Schönborn in Verbindung zu setzen.

