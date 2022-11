Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfallflucht

Schortens (ots)

Am 25.22.2022, gegen 17:55 Uhr, ereignete sich an der Ampelkreuzung Menkestraße/ Jadestraße in Schortens ein Verkehrsunfall. Hierbei soll der Unfallverursacher mit seinem dunklen Geländewagen sehr dicht an den VW Golf der Geschädigten herangefahren sein. Beim Anfahren streifte der Verursacher mit seiner rechten Fahrzeugseite den VW Golf und beschädigte dabei die Fahrertür. Anschließend setzte er seine Fahrt in Richtung Mühlenweg fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Schortens unter der Telefonnummer 04461/984930 in Verbindung zu setzen.

