Freiwillige Feuerwehr Wachtberg

FW Wachtberg: Herzlichen Glückwunsch zur bestandenen Grundausbildung

Bild-Infos

Download

Wachtberg (ots)

In den vergangenen 9 Monaten haben 19 Feuerwehranwärterinnen und -anwerter alle Grundtätigkeiten einer Feuerwehr erlernt. Mit dem heutigen Tag haben sie mit dem Abschluss des Moduls 4 zur Technischen Hilfe die Grundausbildung erfolgreich abgeschlossen. Diesmal war auch ein Kamerad aus der Löschgruppe Dersdorf der Freiwilligen Feuerwehr Bornheim mit dabei. Möglich macht das der Ausbildungsverbund der linksrheinischen Feuerwehren des Rhein-Sieg-Kreises.

Sichtlich stolz beförderte der Leiter der Feuerwehr André Hahnenberg alle Teilnehmer:innen zu Feuerwehrfrauen und -männer. Ebenso dankte Hahnenberg den Teilnehmer:innen und Ausbildern. "Seine Freizeit so in den Dienst der Feuerwehr zu stellen verdient einen besonderen Respekt", so Hahnenberg. Vor allem da die Grundausbildung parallel zu weiteren Lehrgängen und Übungsdiensten lief. "Da es coronabedingt in den letzten 2 1/2 Jahren keine Grundausbildung kam, ist das ein wichtiger Schritt wieder in den Normalbetrieb der Ausbildung zu gehen", schloss Hahnenberg in seiner Dankesrede.

Wir sagen: Herzlichen Glückwunsch!

Wir sind stolz auf unsere Kamerad:innen und hoffen, dass sie das Erlernte weiter vertiefen und stets gesund aus den Einsätzen zurück kommen.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Wachtberg, übermittelt durch news aktuell