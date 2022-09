LPI-GTH: Verkehrsunfall

Eisenach (ots) - In der Zeit zwischen dem 26. September, 14.00 Uhr und gestern, 08.10 Uhr besprühten ein oder mehrere Täter die Fassade einer Schule in der Altstadtstraße. Der oder die Unbekannten brachten mehrere Schriftzüge und Symbole in blauer Farbe an die Hauswand an und verursachten einen Schaden von circa 500 Euro. Hinweise zum Sachverhalt werden von der Polizei Eisenach unter 03691-261124(Bezugsnummer: 0238517/2022) entgegengenommen. (jd) Rückfragen bitte an: ...

