Freiwillige Feuerwehr Wachtberg

FW Wachtberg: Vegetationsbrände am Wachtberg und am Rodderberg

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Wachtberg (ots)

Am heutigen Mittwoch, 20.07.2022, kam es zu zwei Vegetationsbränden an unterschiedlichen Orten in Wachtberg.

Kurz nach 13 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Wachtberg zum Wachtberg in der Nähe von Berkum alarmiert. Dort hinter dem Pumpenhäuschen war in einem Waldstück eine ca. 1 qm große Fläche in Brand geraten. Durch das beherzte Eingreifen eines Spaziergängers konnte die Brandausbreitung zunächst verhindert werden. Das Feuer war von den Einsatzkräften schnell gelöscht. Die Einsatzstelle und die umliegende Vegetation wurde ausgiebig gewässert. Nachdem keine Glut und kein Rauch mehr erkennbar war, war der Einsatz für die Feuerwehr beendet.

Am späten Nachmittag kam es zu einem zweiten Einsatz am Rodderberg bei Niederbachem. An einer Zufahrtsstraße war eine wilde Brombeerhecke in Brand geraten. Auch hier konnte durch gezieltes Eingreifen der Einsatzkräfte der Brand schnell gelöscht werden. Nach ausgiebigen Wässern und Kontrolle mit der Wärmebildkamera war auch dieser Einsatz schnell beendet. Die aufgrund des Einsatzgebiets mitalarmierte Feuerwehr Bonn konnte ebenfalls schnell wieder aus dem Einsatz entlassen werden.

In beiden Fälle war kein Grund für die Brandursache zu erkennen und die Einsatzstellen wurden an die Polizei übergeben.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Wachtberg, übermittelt durch news aktuell